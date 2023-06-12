الأوبرا تنهي استعداداتها لاستقبال حفل هبه طوجي وأسامة الرحباني.. لأول مرة

انهت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، استعداداتها لاستقبال اولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجي مع الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، والمقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير .

اعدت هبه طوجي، مجموعة من مميزة من اعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة منها حلم ، يمكن حبيتك ، يا حبيبي خليك حدي ، خلاص ، لونبقي سوا ، حبيبي خلاص ، قل لى يا حبيبي ، مين اللي بيختار ، بعد سنين ، لابداية ولا نهاية ، أول ما شوفته ، زمان ، بلد التناقض ، الى جانب احدث اعماله بعنوان سلم علي مصر والتى تهديها لمصر وشعبها، بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وغيرها .

معلومات عن هبه طوجي

جدير بالذكر ان هبه طوجي، مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت ، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005.

تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب ، من أهم أعمالها مثل الريح ، عودة الفينيق ، عالبال يا وطنا وغيرها.