ورش فنية صيفية للأطفال بدار الأوبرا

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تلقي طلبات الالتحاق بالورش الفنية، التي تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف بقاعة صلاح طاهر لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر ٧ سنوات حتى ١٧ سنة، خلال شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات (الرسم ، الخزف ، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، أعمال من السلك والمشغولات الجلدية)، وذلك خلال الفترة من ٩ يوليو حتى ٨ أغسطس بقاعة صلاح طاهر والمسرح المكشوف.



شهادة باجتياز الدورة التدريبية

وفى الختام يقام معرض لنتاج الورش من الأعمال الفنية يُمنح فيه المشاركين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.



الأوبرا تنظم ورش العمل تشكيلية

يذكر أن ورش العمل التشكيلية التى تنظمها دا الأوبرا المصرية تأتى امتدادا لخطواتها الرامية إلى نشر الوعى الفنى والثقافى وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة مما يسهم فى بناء المجتمع المصرى.