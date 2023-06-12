رئيس الشيوخ يهنئ الأهلي بفوزة بالبطولة الأفريقية للمرة الحادية عشرة

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم امس للمرة الحادية عشرة في تاريخة



وأكد المستشار عبد الرازق ان الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.

واشاد بروح الاصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ماتوج في النهاية بتحقيق اللقب واسعاد جموع الجماهير متمنياً للنادي الاهلي وجميع الأندية المصرية و للرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.



