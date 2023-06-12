دل تكنولوجيز تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني خلال CAISEC 23

تستعرض شركة دل تكنولوجيز حلول الأمن السيبراني والحلول التقنية الرائدة للمؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، في التصدي للتهديدات السيبرانية، خلال مشاركتها في الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC’23» المنعقد خلال يومي 12 و13 يونيو 2023.



قال المهندس طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، "على الرغم من تحسن مؤشر النضج الرقمي بشكل واضح على مر السنين، لا تزال التهديدات الإلكترونية من أبرز التحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها المؤسسات. ولذلك، سنعرض مجموعة حلول دل تكنولوجيز الواسعة التي تساعد عملائنا على حماية أعمالهم وموظفيهم خلال معرض ومؤتمر CAISEC 2023."

بينما تشرع المؤسسات في إجراء تحولات رقمية واسعة، يُعد الأمن السيبراني أولوية حاسمة لحماية الأصول وعلاقات العملاء ورأس المال والحفاظ عليها، وتستمر حلول وابتكارات دل تكنولوجيز التي أثبتت كفاءتها في تحديد معايير الصناعة ومساعدة العملاء على مواجهة هذه التحديات المُلحّة.



وخلال المؤتمر، ستعرض دل تكنولوجيز خدمات الكشف والاستجابة المُدارين (MDR) والاستجابة للحوادث والتعافي منها (IRR) بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني، وتساعد هذه الحلول في استعادة البيانات والتطبيقات الهامة لمساعدة الشركات على العودة إلى العمل بأكبر قدر ممكن من السلاسة.