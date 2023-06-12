روشتة زراعية للتعامل مع الطقس السيء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية تؤدي الي ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي الي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط ) والصحراء الغربية ( الواحات ) علي فترات متقطعه.

كما تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد بالاتي:

1- تجنب التواجد بجوار الاعلانات الكبيرة والاعمدة والاشجار اثناء هبوب العاصفة.

2- شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.

3- مرضى الحساسية والجيوب الانفية الابتعاد عن الاتربة قدر الامكان .

وأوصى رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة بالاتي:

1- اجراء رية هامة جداً اليوم صباحاً وينصح بإضافة الفولفيك مع الري ( خاصة الري بالتنقيط لاشجار الفاكهة والخضر )..

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياة الري..

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف ..

4- التوقف عن اجراء اى رشات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات.

5- التشديد على اربطة الصوب الزراعية وتثبيت الواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية .