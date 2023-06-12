الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الاثنين، إذ تتوقع أن يكون طقس معتدل على كل الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الإثنين

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وتتوقع الهيئة أن يشهد نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على بعض الأنحاء، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".