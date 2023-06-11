الأرصاد.. طقس الغد حار وغائم جزئيًا على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على كل الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على بعض الأنحاء، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن السبب ذلك إلى منخفض الرياح الخماسيني الذي يتحرك من الصحراء الغربية نحو المناطق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار.