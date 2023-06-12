1199 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

تنطلق اليوم الاثنين أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023م، ولمدة شهر فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

بينما يؤدى الطلاب غداً الثلاثاء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.

وأضاف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الطلاب 1199 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان امتحانية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع.