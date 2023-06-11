الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عودة التقلبات الجوية واضطراب حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واحتمالية سقوط أمطار رعدية على العديد من المناطق.

فيما كشفت الأقمار الصناعية حدوث اضطراب في حالة الأجواء بداية من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تعود الكتل الغبارية والأمطار الرعدية على عدد من المناطق وسط أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فيما حذر المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لكتل هوائية أوروبية، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط.

خماسين الربيع

وتجدر الإشارة إلى أن تقلبات حالة الطقس الحالية تعود للحالة المعهودة لفصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، إذ إن السمة الرئيسية في فصل الربيع هو تكوَّن المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلاد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي.

ويصاحب تلك الحالة الجوية ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة أمر وارد، وهو المتوقع يومى الأربعاء والخميس، ويظهر على فترات متقطعة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية بحسب الأرصاد الجوية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وتطالب الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر بداية من يوم الثلاثاء المقبل حيث تنقلب حالة الطقس، مشددة على ضرورة وضع الكمامة على الأنف والفم، أو منديل في أفقر الحالات فقم على الأنف والفم أو أي قطعة قماش مبللة، وحماية العين قدر الإمكان، واللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.