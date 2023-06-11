الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية في هذا الموعد

سقوط أمطار
سقوط أمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عودة التقلبات الجوية واضطراب حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واحتمالية سقوط أمطار رعدية على العديد من المناطق.

txt

الأقصر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات حالة الطقس

txt

تحذيرمن تناول المشروبات المثلجة في الطقس الحار

فيما كشفت الأقمار الصناعية حدوث اضطراب في حالة الأجواء بداية من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تعود الكتل الغبارية والأمطار الرعدية على عدد من المناطق وسط أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فيما حذر المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لكتل هوائية أوروبية، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط.

خماسين الربيع

وتجدر الإشارة إلى أن تقلبات حالة الطقس الحالية تعود للحالة المعهودة لفصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، إذ إن السمة الرئيسية في فصل الربيع هو تكوَّن المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلاد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي.

ويصاحب تلك الحالة الجوية ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة أمر وارد، وهو المتوقع يومى الأربعاء والخميس، ويظهر على فترات متقطعة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية بحسب الأرصاد الجوية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وتطالب الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر بداية من يوم الثلاثاء المقبل حيث تنقلب حالة الطقس، مشددة على ضرورة وضع الكمامة على الأنف والفم، أو منديل في أفقر الحالات فقم على الأنف والفم  أو أي قطعة قماش مبللة، وحماية العين قدر الإمكان، واللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما  يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

 

مواد متعلقة

زلزال قوي يهز جنوب إفريقيا.. الأول منذ 9 سنوات

حار نهارًا معتدل ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس من السبت للخميس (شاهد)

الأقمار الصناعية توضح حالة الطقس والسحب الرعدية القادمة خلال ساعات (صور)

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس (خاص)

نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ
الجريدة الورقية