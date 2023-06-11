الصينيون يتصرفون بعدوانية تجاه الولايات المتحدة

قال هينو كلينك، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعاد تحديد موعد زيارته للصين والتي رحبت بدورها بزيارته، مؤكدًا أن هذا إشارة جيدة.

وأضاف هينو كلينك خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين أجرت مناورة غير آمنة وغير مهنية في مضيق تايوان وشاهدها العالم، مشيرًا إلى أن السفينة الأمريكية التي تعبر المياه في مضيق تايوان كانت ترافقها سفينة كندية، وكان تجاهل الصين لسلامتهم أثرًا صارخًا.

وتابع أن الصينيين يتصرفون بشكل أكثر عدوانية مع الولايات المتحدة وغيرها ولذلك مشاركة بلينكن جيدة، مشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا من إمكانية تحسن العلاقات الصينية الأمريكية خاصة أنهم مقبليون على انتخابات ولذا هناك أشياء كثيرة لابد من وضعها في الاعتبار.