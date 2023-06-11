ياسمين صبري تنافس عارضات الأزياء بجمبسوت مثيرة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة لتخطف الأضواء من جديد ببساطة ذوقها، وذلك بنشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة، مرتدية جمبسوت باللون "الأسود"، صممت من قماش ناعم بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت ياسمين صبري ترك خصلات شعرها الطويل الأسود منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم وحرصت أن تبرز سحر ملامحها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

ياسمين صبري

ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية؛ ممثلة مصرية.

نشأتها

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا بأحد المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا.

ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين عن أنها تمتاز بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها المهنية

بدأت بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن لسوء الحظ، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

بعد ذلك، تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة، ثم سنحت لها الفرصة بالتعرف على مساعدة المخرج، قامت بترشيحها للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب. وبالفعل ذهبت ياسمين إلى القاهرة من أجل عمل جلسات تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وتم عرض البرنامج في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا.

ولتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها المطلقة.

أختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.