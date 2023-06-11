مي فاروق عن حفلها بالسعودية: فخورة إني شايلة اسم مصر والجمهور أحلى هدية

عبرت الفنانة مي فاروق عن سعادتها الشديدة بحفلها التي أحيته في جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة بأنها استمتعت كثيراً عندما قامت بغناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر" ورد فعل الجمهور كان مبهجًا بهذه الأغنية، وتم بثه على الهواء مباشرة.

مي فاروق

مي فاروق لجمهور السعودية " أنتوا أحلى هدية"

شاركت مي فاروق فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي علي مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي ظهرت فيه تتناول باقة ورد أرسلها لها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وعلقت:"شكرا معالي المستشار على كل الحب والتقدير وشكرا ليكم على حبكم وتقديركم"، وأضافت قائلة للجمهور "أنتوا أحلى هدية".

مي فاروق

مي فاروق: أنا فخورة بأني شايلة اسم بلدي الحبيب مصر

وكتبت على الفيديو:"تكريم غالي جدًا على قلبي، كل الشكر لبلدي الحبيب مصر اللي دائمًا بفتخر إني شايلة اسمها، شكرًا جمهوري الغالي في المملكة العربية السعودية.. خالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، ولهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من كل قلبي بحبكم وأتمنى أن أسعدكم دائمًا بقدر ما أسعدتوني".

مي فاروق

ليالي الفنون الخالدة

من ناحية أخري، جدير بالذكر أن الحفل أقيم في إطار تقويم جدة، وجاء تحت عنوان "ليالي الفنون الخالدة" وشارك في إحيائه المطربة إيمان عبدالغني، وقدمت مي وإيمان كل منهما في فقرة منفصلة باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغاني زمن الفن الجميل، لكل من: "كوكب الشرق" أم كلثوم، "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، الموسيقار الكبير سيد مكاوي، المطربة وردة الجزائرية، والمطربة نجاة الصغيرة، والفنانة الراحلة شادية.