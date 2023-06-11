سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض موقف اللجنة العليا واللجان الفرعية

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعا بديوان عام المحافظة اليوم الأحد، ٢٠٢٣/٦/١١، بحضور اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، واللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، وعدد من مسؤولي الادارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بالمحافظة؛ لمناقشة اخر مستجدات العمل باللجنة العليا المشكلة بناء علي قرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ بمدن الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا ومرسي علم للبت في الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة والتي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية الفرعية بكل مدينة.

وناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة والتي تعمل بدورها في هذا الملف، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من الفحص للعقود و توفيق الأوضاع لما في صالح المواطن .

وأوضح المستشار القانوني، أن اللجنة المنعقدة ناقشت عدد من طلبات التنازلات وطلبات تسجيل العقود واستكمال إجراءات التعاقد أيضا طلبات تغيير الغرض من التخصيص وطلبات إضافة والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل، كذلك عدد من طلبات لقياس اراضي البلوكات.

وشددت اللجنة علي الالتزام بانماط العقود النموذجية المعتمدة للعمل بموجبها بجميع الوحدات المحليه لمدن المحافظة

وناقشت اللجنة ضوابط التنازل عن الوحدات السكنيه وهي اعمال كافة الشروط التي تضمنها عقد التمليك للوحدة المتنازل عنها وان يكون التصرف بالتنازل لشخص تتوافر فيه شروط التمليك ويلتزم المتنازل اليه بسداد الاقساط المتبقية في موعدها وان تكون الوحدة محل التنازل قد مضى على شغلها خمس سنوات على الأقل.