تدريب 20 سيدة من سيناء على تصنيع السجاد اليدوي برشيد

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه يجرى تدريب 20 سيدة من محافظة جنوب سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد اليدوي واختيار التصاميم المستخدمة، وكذلك على كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق حيث يتم التدريب بمعرفة مدرب من مشروع المرأة المعيلة برشيد وذلك بمحافظة شمال سيناء.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إن الهدف من صناعة السجاد اليدوي ، هو الحفاظ علي التراث واكتساب الخبرات التى تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر ، تمكنها اقتصادياً وتحسن الوضع الاجتماعي لها مما يساهم فى إثبات شراكتها ،وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية الاحتياجات الأساسية والترفيهية ، ورفع مستواها الاقتصادى، حيث أن تلك الحرفة لا تتطلب خروج السيدات من منازلهن و من الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل ولها عائد ومردود اقتصادى كبير نظراً لطلب السوق الحالي على منتجات السجاد اليدوي وياتى ذلك إيماناً من الدولة ، بالدور الايجابي لتمكين المرإة ورفع مستواها الاقتصادي .

بأتي ذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ومحافظة شمال سيناء لتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوي نظراً لتميزه وجودته بالبحيرة .