الشباب والرياضة تطلق سلسلة مبادرات مجتمعية وفعاليات متنوعة للنشء بشمال سيناء

نظمت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، عدد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة سيناء والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير نائبا عن الوزير واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه - محافظ شمال سيناء ، اللواء وليد حامد الحماقي - قائد قوات الدفاع الشعبي ، جيهان حنفي - وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، إيهاب حسن عبدالوهاب - مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، مهندس محمد السيد نائب المدير التنفيذي لشركة المدن، إيمان عثمان مدير عام الموهوبين بوزارة الشباب والرياضة .

بدأت أولي الفعاليات بعقد الندوة التثقيفية الثامنة التي نظمتها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة علي مسرح جامعة سيناء ، وتضمنت الندوة التثقيفية عدد من الفقرات الفنية لكورال وزارة الشباب والرياضة، ندوة عن الثقافة الرقمية، استعراض رياضي للجمباز لمركز شباب مدينة العريش، وفيلم تسجيلي تحت عنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء"، فقرات شعريه لطلائع مراكز الشباب ومحاضرة بعنوان "قصة قنال لا تعرف المحال"، وعرض ايقاعي لفريق كيدز شو، وفيديو عن الشهداء، تكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

كما تضمنت الفعاليات افتتاح المرحلة الأولى من المبادرة المجتمعية بعنوان " انت الاغلي" أندية النشء لتلاميذ المدارس ،بمدرسة الشهيد أحمد شحاتة التجريبية بالريسة، حيث تستهدف الوصول إلي 4600 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ،وعبر تقنية الفيديو كونفرانس استمع الحاضرين للفعاليات الي مداخلات من القائمين علي المبادرة بمدارس (الإعدادية بنات بالشيخ زويد ، بئر العبد الإعدادية بنات ،ونجع شبانة برفح ) و تستهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة (الرياضية – الفنية- الثقافية) وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ وشغل أوقات الفراغ في المجالات الفنية المختلفة.

قام المشاركون بتفقد الأنشطة والبرامج المتنوعة بنادي قادرون باختلاف، استمعوا الى مسئولي مركز التخاطب والتكامل الحسي لذوى الهمم ،الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ، حيث يقدم المركز جلسات تخاطب، صعوبات تعلم، تنمية مهارات، تكامل حسى وتأهيل حس حركي ، تم إنشاء عدد مركزين (شباب العريش ، نادي قادرون باختلاف ) ويقدم خدماته لذوى الهمم بشكل مجانى من خلال اخصائيين فى مجالات التخاطب والتكامل الحسي وصعوبات التعلم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن جهود الدولة لم تتوقف فى اعمار سيناء وخصوصا خلال السنوات الأخيرة التى شهدت انطلاق عددا من المشروعات العملاقة لتعميرها وبناء خطوط بنية تحتية لمشروعات مستقبلية يجرى التجهيز لها ، وبات الجميع يترقب كل يوم إطلاق الدولة لمبادراتٍ ومشاريع استثنائية تهدف لتحقيق هذا الهدف ، لافتًا إلي أن الوزارة تدعم المبادرات المجتمعية للنشء بشمال سيناء، وكذا دعم الشباب السيناوي يشكل إستراتيجية راسخة في بناء الجمهورية الجديدة ،حيث أثبتوا جدارتهم في كل المجالات.

ولاشك بأن من يقف خلف هذه المبادرات، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية لرؤيته المُستنيرة لتعزيز ريادة الدولة والوصول إلى الرقم واحد من خلال الاستثمار في شباب الوطن وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا أساساً قوياً لبناء مستقبل الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، عن سعادته لما رآه علي مدار اليوم من مبادرات رائدة وأنشطة طموحة للنشء والشباب ، حيث بات الشباب يتبوأ الاولوية الأولى لدى مؤسسات الدولة كافه ، إن وزارة الشباب احدثت في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في تعزيز دور الشباب ومشاركته في الحياة العامة من خلال جمله من البرامج والمنشآت المتطورة ، وكذا

رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ مبادرة (جيل الأمل) ، بمركز شباب العريش بزراعة اشجار الزيتون لمواكبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، حيث شارك في المبادرة عشرين طليعا وطليعة ، وفريق شعبة البيئة بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، حيث تهدف إلى زراعة ألف شجرة زيتون بقرية الشباب والرياضة والتعريف بالتغيرات المناخية وضرورة الحفاظ على البيئة.

وتضمنت الفعاليات ايضًا الملتقى الترويحى التعليمى للطلائع في نسخته التاسعه ، تحت شعار خطوة نحو حياة أفضل بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة شمال سيناء ، بمشاركة 800 من طلائع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ، ويهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية للطلائع ، واستثمار قدرات النشء البدنية والعقلية والمزاجية ، وخلق جيل متزن قادر على الإدارة بأسلوب علمى ، وتدريبهم على مواجهة المشكلات والقضايا المعاصرة وإدارة الأزمات ، وتكوين ظهير شعبى للدولة يتم رعايتهم علميا وتنمويا من قبل وزارة الشباب والرياضة .

وتضمن الملتقى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية والتي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك ، واستخدام الأنشطة الترويحية المختلفة ودمجها بالعلوم المختلفة ، بالإضافة إلى الاهتمام بالنشء والشباب في المناطق الحدودية والمهمشه وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ، علاوة على العمل على توعية النشء بأهمية القوات المسلحة والشرطة وتدريس بعض العلوم العسكرية .

مهرجان الألعاب الترويحية التنموية

كما تضمنت الفعاليات مهرجان الألعاب الترويحية التنموية والذى يهدف إلى تعديل السلوك والتعلم من خلال اللعب ، معالجة المشاكل النفسية ، وتنفيذ مجموعة من المبادرات المختلفة ، بالإضافة إلى الورش التفاعلية في مجالات ( التوعية الصحية – التنمية الذاتية – المشكلات المعاصرة – التوعية المرورية – كيفية التعامل وأطفال الشوارع – الأنشطة الترويحية لتنشيط السياحة).

وتنوعت الفعاليات داخل مركز شباب مدينة العريش ، بتقديم فرق الكشافه عرضًا مميزًا نال إعجاب جميع الحاضرين ، وكذا تنفيذ برنامج " إطلالة " ويستهدف تدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الإكسسورات وفن التطريز والمشغولات السيناوية بمشاركة 50 طليعا وطليعة وتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الاكسسوارات .

واختتمت الفعاليات بعقد المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار" بناء جيل" ، بهدف رفع وعى وثقافة ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم ، الأسرة المصرية وحقوق الطفل ،القيم المجتمعية ،إنجازات الدولة المصرية ،الأمن السبرانى ،الرياضة وبناء الشخصية ،رؤية مصر ٢٠٣٠،الثقافة والفنون ،الحوار وتقبل الآخر،وبناء الوعى ومكافحة الشائعات ودور النشء فى المجتمع .