خالد الفالح : استثمارات شركتي سابك وأرامكو في الصين تتجاوز 20 مليار دولار

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال، اليوم الأحد 11 يونيو، إن السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة العربية.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

واعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "وقود العالم العربي يتمثل في موارده البشرية التي تبلغ نصف مليار نسمة أغلبها من الشباب"، وأن الدول العربية تتوفر على ثروات طبيعية هائلة وموارد طاقة متنوعة، سواء التقليدية أو المتجددة.

وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن اتفاق التجارة الحرة الذي تتفاوض عليه حاليًا الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يحمي الصناعات الخليجية الناشئة، مضيفًا أنه يأمل في إبرام الاتفاق قريبًا.

مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض

مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض "(إننا) بحاجة أن نمكن صناعتنا من التصدير وبالتالي نتمنى من جميع الدول التي تتفاوض معنا في اتفاقية التجارة الحرة أن تدرك أننا بحاجة إلى حماية هذه الصناعات الناشئة والوليدة والتي بحاجة إلى أن تحصل على اقتصاديات السوق ونوع من الحماية".

واوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنه يأمل أن تسفر المحادثات قريبًا عن التوصل لاتفاق، بحسب موقع cnbc عربية.

وأضاف الفالح "المفاوضات طبعًا مع مجلس التعاون (بخصوص) اتفاقية التجارة لا زالت قائمة وقطعت شوطًا طويلاً جدًا والقيادة من الطرفين أبدت حرصًا عليها من دول مجلس التعاون والقيادة الصينية".

وأطلق أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، السعودية والإمارات، استراتيجيات صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل السعودية على تطوير بعض القطاعات مثل التصنيع المحلي والتعدين والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة.

وتحدث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن المجالات التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون في أي اتفاق قائلاً "دول الخليج العربي والمملكة تحديدًا كأكبر اقتصاد وأكثر قوة سكانية وقوة عمل بحاجة إلى تفعيل القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة".

وتزيد الدول الخليجية ومنها الإمارات من حجم نشاطها في مجالي الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية بينما تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها التي تركز على الهيدروكربونات.