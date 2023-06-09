الصين من أكبر الدول المستثمرة في الذكاء الاصطناعي (شاهد)

انتشر بشكل واسع في الآونة الأخيرة الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته حتى يتخيل البعض أنه سينافس البشر وربما يقضى عليهم ولذلك أصبح الكثير يبحثون عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وعن أهميته ودوره في رسم مستقبل الحياة .

وقال الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في سياسات التكنولوجيا، إن الصين تعد اليوم رقم واحد في العالم في عدد براءة الاختراع التي تقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهي اليوم أيضا من أكبر الدول المستثمرة في الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه في ظل المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، فهناك توجهات متحررة أكثر من ناحية السوق، وديمقراطية، ومهم جدًا وضع آلية وخطوات للمنافسة، معقبًا: "اليوم إذا تطلعنا إلى الأرقام، سنجد الصين رقم واحد، ثم الولايات المتحدة، وتليها دول شرق آسيا مثل كوريا واليابان".

وواصل بني محمد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لها دور مهم جدًا في خلق تنافسية بين الدول لمجابهة الصين وعدد آخر من الدول تشمل روسيا، ودول لها قواعد وأخلاقيات مختلفة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

واستطرد خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، الجمعة، أن الصين تمثل تحديًا عالميًا، حيث إن أكبر عدد من الأنظمة التي تراقب المواطنين، والأنظمة التي تستخدمها وتسيطر عليها الحكومات الموجودة في الصين، إضافة إلى أن النمو المستمر لقطاع الذكاء الاصطناعي نمو خطير جدًا، إذا لم يتم وضع قواعد وبروتوكولات أمنية محددة في استخدامه.

أهمية الذكاء الاصطناعي

وتعتمد عملية بناء نموذج للذكاء الاصطناعي على تحديد الأهداف من هذا النموذج وبعدها جمع البيانات ذات الصلة والشاملة بالمشروع الذي نحتاج إلى معالجته ومن ثم علينا تغذية النموذج بالبيانات المطلوبة والسماح له بتعلم الأنماط وإجراء التنبؤات.

وتحتاج عملية بناء نموذج للذكاء الاصطناعي عملية تقييم لأداء النموذج باستخدام مقاييس التقييم المناسبة وتقنيات التحقق وذلك من خلال تحديد أي نقاط ضعف أو مجالات التحسن وضبط النموذج وفقا لذلك

وبعد عملية التقييم وفي حالة تقديم نتائج جيدة للنموذج يتبقى دمج النموذج في تطبيق أو نظام علمي اعتمادا على الأهداف المحددة للنموذج ويتطلب بعد ذلك ونشر النموذج على منصات السحابة أو أجهزة الحوسبة المحمولة.

وللحفاظ على ديناميكية النموذج وتطور أداءه يجب متابعة احدث الابحاث والتقنيات وتغذيته بها ومراقبة أداء النموذج بشكل مستمر.