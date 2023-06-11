خل التفاح يقتل البكتيريا ويخفض مستويات السكر في الدم.. دراسة توضح

خل التفاح له العديد من الخصائص الصحية، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك ، تشير الدلائل إلى أنه قد يقدم فوائد صحية ، مثل المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين أعراض مرض السكري.

وأثبتت دراسات عديدة أن خل التفاح يساعد بشكل رئيسي على قتل البكتيريا الضارة وخفض مستويات السكر وفقًا لما ورد في هيلث لاين.

خل التفاح يساعد في قتل البكتيريا الضارة

يمكن أن يساعد الخل في قتل مسببات الأمراض ، بما في ذلك البكتيريا، واستخدم الناس الخل بشكل تقليدي للتنظيف والتطهير وعلاج فطريات الأظافر والقمل والثآليل والتهابات الأذن.



استخدم أبقراط ، أبو الطب الحديث ، الخل لتنظيف الجروح منذ أكثر من 2000 عام، والخل هو أيضًا مادة حافظة للأغذية ، وتشير الدراسات إلى أنه يمنع البكتيريا مثل الإشريكية القولونية من النمو في الطعام وإفساده.

تشير التقارير القصصية أيضًا إلى أن خل التفاح المخفف يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب عند وضعه على الجلد ، ولكن لا يبدو أن هناك أي بحث قوي لتأكيد ذلك.

خل التفاح يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وإدارة مرض السكري

حتى الآن ، أحد أكثر تطبيقات الخل إقناعًا هو المساعدة في علاج مرض السكري من النوع 2، ويتميز مرض السكري من النوع 2 بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الأنسولين .



ومع ذلك ، يمكن للأشخاص غير المصابين بمرض السكري الاستفادة أيضًا من الحفاظ على مستويات السكر في الدم في المعدل الطبيعي ، حيث يعتقد بعض الباحثين أن ارتفاع مستويات السكر في الدم سبب رئيسي للشيخوخة والأمراض المزمنة المختلفة، والطريقة الأكثر فعالية وصحة لتنظيم مستويات السكر في الدم هي تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر ، ولكن خل التفاح قد يكون له أيضًا تأثير مفيد.