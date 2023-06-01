مهندس شاب جاهز للزواج من حورية فرغلي.. المهر مفاجأة

أعلن شاب مصري يدعى المهندس أحمد حجازي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تجهيزه مبلغ مليون دولار كاش، كمهر يقدمه لللفنانة حورية فرغلي، للزواج منها.

اقرأ أيضًا.. حورية فرغلي تحذر الفنانات من إعلامي شهير .. "ماتتصوروش معاه"





شاب مصري يغري حورية فرغلي بالدولارات ببزواج منها

وكتب أحمد حجازي، عبر فيس بوك، قائلًا: كما في قوله صلى الله عليه وسلم، ( مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ )،

فالحمدلله تم تجهيز مهر الفنانة حورية فرغلي مليون دولار كاش، بالإضافة إلى مليون وخمسمائة ألف دولار شبكة بمجموع مليونان وخمسمائة الف دولار كاش $2,500,000، ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ) استخيري يا حورية وبانتظار ردك.

شاب مصري يغري حورية فرغلي بالدولارات ببزواج منها

شاب مصري يطلب حورية فرغلي للزواج بعد أزمة الإعلامي نزار الفارس

وكانت الشاب المصري أحمد حجازي، قد طلب الزواج من الفنانة المصرية حورية فرغلى بعد أزمتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر فيس بوك، قائلًا: قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )، اتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي مقابل مهر ومقداره مليون دولار أمريكي عدًا ونقدًا وذلك بعد التنمر، الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين حيث ادعى أنه لا أحد يرغب بالزواج بها! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب بالزواج بها وعلى سنة الله ورسوله، الرجاء توصيل عرض الزواج الجدي للفنانة وبانتظار ردها.

شاب مصري يطلب حورية فرغلي للزواج بعد أزمة الإعلامي نزار الفارس

الإعلامي العراقي نزار الفارس يعلن خطوبته من الفنانة المصرية حورية فرغلي





ووشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إعلان الإعلامي العراقي نزار الفارس، خطوبته من الفنانة حورية فرغلي، لها، ونشر صورًا لهما، لتخرج بعدها حورية فرغلى، مع الإعلامية ريهام سعيد، وتنفى صحة ذلك الخبر وأعلنت أنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد المذيع الذي أكدت أنها تراه للمرة الأولى.

الإعلامي العراقي نزار الفارس يعلن خطوبته من الفنانة المصرية حورية فرغلي





