أطعمة تحسن بصر طفلك.. منها السمك والمكسرات

يعد إجراء فحوصات منتظمة للعين أحد الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تحسين بصرك والوقاية من الإصابات أو الأمراض التي قد تضر بصرك، وعادات مثل الحصول على العناصر الغذائية المهمة من نظامك الغذائي وارتداء النظارات الواقية ، من بين أمور أخرى ، يمكن أن تساعد في دعم صحة العين.

لا يكفي تحديد الوقت الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة، من المهم والصحيح تشكيل تغذيته لتقوية الرؤية.

السمك: يعتبر سمك السلمون والتونة والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في الحفاظ على الترطيب الطبيعي للعينين ومنع متلازمة جفاف العين، قم بتضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي لطفلك لتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي في المستقبل.

الخضار الورقية الخضراء: نظرًا لارتفاع مستويات اللوتين والزياكسانثين ، فإن الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ والبروكلي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة في العين، وهذا بدوره يمكن أن يمنع التنكس البقعي وتكوين الساد مع تقدم طفلك في السن.

البيض: يساعد البيض الغني بفيتامين أ على الوقاية من العمى الليلي وجفاف العين، ويمكن أن تساعد الكاروتينات الموجودة في الصفار في تحسين الصبغة الواقية في البقعة ، وهو جزء من العين يتحكم في الرؤية المركزية.

الحمضيات: هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة لدى الطفل ، ومقاومته لالتهابات العين وأمراض أخرى.

المكسرات: تأكد من تضمين اللوز والفستق والجوز في نظام طفلك الغذائي، إنها مصدر جيد لفيتامين (هـ) ، والذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ، مما يساعد في الحفاظ على رؤية الأطفال.