تعليق مؤثر من نيللي كريم بعد رحيل ماجدة صالح

حرصت النجمة نيللي كريم على نعي الراحلة ماجدة صالح، أول باليرينا مصرية والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض.

وعلقت نيللي كريم على حسابها عبر فيس بوك قائلة: ارقدي بسلام أيتها الروح الجميلة شكرًا لكى على كل ما علمتني إياه .

بوست نيللي كريم

نشاط فني تعيشه الفنانة نيللي كريم فى السينما، حيث تعود إليها بعد فترة من الغياب منذ فيلم “الفيل الأزرق 2”، بأكثر من عمل سينمائي، حيث تشارك فى فيلم «على الزيرو» مع الفنان محمد رمضان، وهو الفيلم المقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويجمع الفيلم في بطولته: خالد الصاوي، جومانا مراد، إسلام إبراهيم وشريف دسوقي.

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فوي فوي فوي

كما تنتظر نيللي كريم عرض فيلم «فوي فوي فوي» تأليف وإخراج عمر هلال، والذي تدور أحداثه حول واقعة حقيقة عن شخص يقوم بالتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين حتى يستطيع السفر إلى الخارج، ويجمع الفيلم في بطولته محمد فراج وبيومي فؤاد، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوليو المقبل.

ماجدة صالح

كما تتعاون النجمة نيللى كريم مع زوجها هشام عاشور فى فيلم جديد بعنوان "برشامة"، تأليف شيرين وخالد دياب، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقى، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ليسجل الفيلم التعاون الثالث بين الزوجين خلال عام 2023.

وكان شن هجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواتصل الأجتماعي علي لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم خلال الفترة الماضية، والكثير من الأنتقادات علي خلفية مساندتها له في دخوله طريق التمثيل، عن لعبه دور معها في مسلسل "عملة نادرة" والذي سيعرض ضمن مسلسلات السباق الرمضاني 2023.

ظهور الثنائي هشام عاشور مع نيللي كريم لم يقتصر علي مسلسل "عملة نادرة"، وأن جمعهم ايضا مسلسل "روز وليلي"، من المفترض أن يعرض في بداية عام 2023، وهو يعتبر عمل درامي مكون من 10 حلقات عبر منصة شاهد كان، ولكن المنصة قررت تأجيله لبعد رمضان المقبل.

نيللي كريم وهشام عاشور

رد هشام عاشور علي الانتقادات وحديثه عن دوره في المسلسل

صرح هشام عاشور إن تعاونه مع زوجته في مسلسل "عملة نادرة" سوف أنه يتوقف بعد هذا العمل، ولن يتعاون معها خلال الفترة المقبلة في أي أعمال جديدة، ولكنها المرة الأولى التي يقدم فيها دور ولهجة صعيدي وأنه حصل على عدة ورش تمثيلية من أجل هذا العمل، وعقد جلسات عمل مع مدرب لهجة صعيدي حتي يظهر بالدور دون أخطاء.

نيللي كريم وهشام عاشور

دراسة هشام عاشور للتمثيل

أوضح الفنان هشام عاشور أنه قام بدراسة التمثيل سابقا في نيويورك لمدة 10 سنوات، وأنه درس في مدارس متنوعة لتعلم التمثيل وليس هاويًا.

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نيللي كريم وهشام عاشور

أدواره في أعمال أخري

تابع هشام عاشور قائلا:"بأنه عمل من قبل تمثيلية مع نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" حيث إنه ظهر خلال الفترة الماضية في مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، وظهر في مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، كما شارك في فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، ولكنه لم يعرض حتي الآن".

نيللي كريم وهشام عاشور

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير باقي مشاهده فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" والذي تشاركه فيه النجمة نيللى كريم، والذي من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحي 2023.

محمد رمضان ونيللي كريم والطفل يوسف

شخصية محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم "حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

محمد رمضان

وكانت حرصت النجمة نيللي كريم، على التقاط صورة للنجم محمد رمضان، من كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو" الذي يجمعهما، والمقرر عرضه فى السينمات بموسم عيد الأضحي المقبل.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورتين من كواليس تصوير فيلمه الجديد على الزيرو، وكشف بأن الفنانة نيللي كريم التي تشاركه في بطولة العمل هي من التقطتهما.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "لما تشوف صورة حلوة اعرف إن اللي صورها عينيه حلوة.. بعدسة أم عيون حلوة نيللي كريم النهارده من تصوير آخر أسبوع لفيلم ع الزيرو فيلم عيد الأضحى ثقة في الله صاروخ سينمائي جديد".

محمد رمضان

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة له في أحدث ظهور له، وتسببت هذه الصورة في حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الأخيرة.