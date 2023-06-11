وزير الكهرباء: مصر الأرخص سعرًا في إنتاج طاقة الشمس والرياح على مستوى العالم

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر الأقل سعرًا على مستوى العالم لإنتاج طاقة "الشمس والرياح" ومن أكثر الأسعار المحفزة للاستثمار في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال شاكر، خلال ندوة عن إنجازات الكهرباء فى مصر بالهيئة الوطنية للصحافة، إن إعلان الأسعار الخاصة بسعر الكيلو وات ساعة من الشمس و الرياح والتى تعتبر الأقل بالعالم من أهم الإجراءات المحفزة للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن سعر الكيلو وات ساعة من الشمس يبلغ 2 سنت دولار و2.4 سنت دولار للرياح.

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأعلن شاكر أنه جاري الانتهاء من تشغيل أحدث مركز تحكم آلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيله بالكامل قريبا أغسطس المقبل بعد أن تم إنجاز العمل بنسبة بلغت 73 %.

وأكد شاكر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.

وأوضح شاكر، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة تحكم ذكية لتشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الأمن والاقتصادي للشبكة الكهربائية.

وتابع شاكر، أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.