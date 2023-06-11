اصنعي صوص الثومية على خطى المطاعم وتمتعي بمذاقها اللذيذ

لا يخلو أي ساندوتش شاورما من صوص الثومية، حيث يعطي نكهة لذيذة ومذاق رائع لجميع الأكلات، كما يتميز بفوائده العديدة لأن المكون الأساسي فيها هو الثوم، إذ يعد من أكثر الأكلات الطاردة للفيروسات وله دور كبير في حماية الدماغ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل صوص الثومية مثل المطاعم.

الثومية

طريقة عمل الثومية

مقاديرالثومية

- الثوم : رأس (مقشر ومهروس)

- ملح : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : نصف كوب

- الزيت النباتي : كوب

- زيت الزيتون : كوب

طريقة التحضير

1. خلطي الثوم المهروس مع الملح وعصير الليمون الحامض في المفرمة.

2. أضيفي الزيت النباتي وزيت الزيتون تدريجياً وامزجي جيّداً.

3. حركي المكونات جيداً حتى تختلط وتصبح الصلصة شبيهة بالمايونيز.

فوائد الثوم

يعزز صحة القلب

وجدت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "الطب التجريبي والعلاجي"، أن تناول كبسولتين من مستخلص الثوم يوميا لشهرين، يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من تصلب الشرايين.

وتوصلت دراسة أخرى إلى أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويحول دون تشكّل الدهون في الأوعية الدموية.

يعزيز النشاط الرياضي

يطلق الثوم أوكسيد النيتريك، وهو مركب يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. وغالبا ما يتم إطلاق هذا المركب أثناء الجري لتزويد العضلات بالمزيد من الأوكسجين.

دعم جهاز المناعة

يمكن أن يحافظ تناول الثوم النيء على صحتك وقوتك من خلال تعزيز مناعتك (خاصة القدرة على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا ) مع تقليل الالتهابات في جسمك، هذا الغذاء النباتي القوي مليء بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات C و B1 و B6 ، وهي ضرورية لتعزيز المناعة والمنجنيز والبوتاسيوم والسيلينيوم.

حماية صحة الدماغ

تم عرض S-allyl-cysteines (SAC) ، وهو مكون نشط بيولوجيًا ومتوفر بيولوجيًا في الثوم ، في عدد من الدراسات في المختبر لحماية الخلايا العصبية من سمية بيتا أميلويد (A) وموت الخلايا المبرمج، ويساعد هذا في الحماية من أمراض معينة، مثل تقليل مخاطر الإصابة بالخرف (بما في ذلك الخرف الوعائي) ومرض الزهايمر.

يمنع السرطان

بسبب احتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة ، يحمي الثوم الجسم من سرطان الرئة والبروستاتا والمثانة والمعدة والكبد والقولون. خصائص الثوم المضادة للبكتيريا تمنع القرحة الهضمية.