هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بفستان من العصر الفيكتوري| الكورسية يبرز جمالها

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة مستوحاة من الإطلالات القديمة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وانيق.

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بفستان مستوحى من العصر الفيكتوري باللون البيج، محدد الخصر، وتميز بصيحة الأوف شولدر والكورسية، ومطرز بأزرار صغيرة في المنتصف، ومزين بقماش الدانتيل الأبيض، ليعطي لمسة راقية ومثيرة.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالٍ مُزين من شريط باللون الكموني الداكن، وتزينت بعقد رقيق باللون الأبيض وحلق دائري كبيرة الحجم، بالإضافة لإسورة ذهبية في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء تصفيفة شعر تتماشى مع استايلها، فتركته يتدلى على كتفيها بتصفيفة الكيرلي الناعم والمرتب.

ووضعت هيفاء مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية ومرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين، ورموش أكثر طولًا، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات النود الناعمة، واختارت ملمع الشفاه النود المقارب للبرتقالي؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي هو فيلم "رمسيس باريس"، ويعرض في مختلف السينمات في أنحاء الجمهوريه وبعض الدول العربية.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر وأوس أوس وجومانا مراد، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 1444 هـ.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا الذي تميز به فيلم "رمسيس باريس"، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الدعائية للفيلم، والذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، إخارج أحمد خالد موسى.

من هي هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات.

وأصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعددا من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.