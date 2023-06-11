مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد، بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.