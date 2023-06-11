فوائد القرنبيط والبروكلي.. قدرة ممتازة على منع النوبات القلبية

تحدث النوبات القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو يُسد، ويحدث الانسداد عادة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (التاجية)، وتسمى الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول لويحات، وتسمى عملية تراكم الترسبات بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان ، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى تلف أو تدمير جزء من عضلة القلب، وتسمى النوبة القلبية أيضًا باحتشاء عضلة القلب.

وتظهر الأبحاث التي أجراها أطباء من جامعة إديث كوين أن هناك أطعمة خارقة من الخضروات البسيطة يمكن أن تكون فعالة جدًا في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الخطيرة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويقول الباحثون إن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الخضراوات الصليبية تظهر لديهم مخاطر أقل من المظاهر السريرية لأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية..

ويدعي العلماء أن البروكلي والقرنبيط والملفوف لديهم قدرة ممتازة على منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجدوا أن استهلاكها يقاوم بشكل فعال تطور حالة خطيرة من تكلس الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تصلب جدران الأوعية الدموية والشرايين، وتمنع هذه الصلابة من التمدد بشكل كافٍ تحت ضغط تدفق الدم ، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للدورة الدموية، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي سبق ذكرها.

وجد الأطباء أن النساء اللائي تناولن أكثر من 50 جرامًا من الخضروات الصليبية يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 46 في المائة لتكلس الشريان الأورطي ، وهو الوعاء الرئيسي الذي يستنزف الدم من القلب ، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وفيتامين K هو أحد المكونات الموجودة بكثرة في هذه الأطعمة البسيطة ووفقًا للباحثين ، فإن تركيزه العالي يساعد على قمع عملية تراكم الكالسيوم ، مما يجعل الأوعية الدموية صلبة.