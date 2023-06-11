وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الفشن المركزى

وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الفشن

فاجىء الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، مستشفى الفشن المركزى بحضور الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، والدكتور جون حنا جمال مدير المستشفى، وكلا من مدير المستشفيات ومسئول الكلى ومدير المتابعة.

وأجرى وكيل وزارة الصحة، جولة مرورية على الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد النوباتجيه كما تم المرور علي وحده الاشعة المقطعيه المتنقلة التي تم توفيرها من قبل الادارة العامة للاشعه بالوزارة حتي يتم الانتهاء من تطوير قسم الاشعه المقطعيه بالمستشفي وذلك حتي تستمر المستشفي في تقديم الخدمه للمرضي بالمستشفي وقسم العنايه المركزه والتأكد من توافر المستلزمات والادويه الازمه وتم مجازاة طبيب العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي بسبب عدم التواجد اثناء المرور.

وقام الدكتور محمد يوسف، بالمرور على قسم الغسيل الكلوي حيث تم تحويل بعد الحالات من مستشفى ببا المركزى لبدء أعمال التطوير بالمستشفى، وتم الاطمئنان على المرضى وانتظام مواعيد جلسات الغسيل الكلوي وتم السماع لشكاوي المرضى والتأكيد على إدارة المستشفى بمتابعة الحالات المحولة ومواعيد الجلسات بصفه منتظمه