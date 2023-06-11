وزير الطاقة السعودي: لا نواجه خيار إما أن تكون معنا أو مع غيرنا

أكد عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى أن المملكة غير معنية لمواجهة خيار إما أن تكون معنا أو مع غيرنا، وقال الوزير فى جلسة حوارية اليوم بمؤتمر الإستثمار المصري السعودى أن المملكة منفتحة على الجميع وتعمل مع الجميع.

وحول طبيعة العلاقة بين السعودية والصين قال بن سلمان أنها علاقة تكاملية وأن هناك الكثير من الإنسجام بين الدولتين.

وأضاف أن المملكة لديها منظومة وليس عليها أن تشارك فى المعادلة الصفرية، وقال أن المملكة ستذهب إلى حيث توجد الفرص وتكوين الشراكات فهى دولة منفتحة تعمل مع الجميع.

وأعلن وزير الطاقة إستهداف المملكة الوصول إلى إنتاج 30 مليون طن من الكيماويات المتحولة.