ندوة ارشادية عن آفات المحاصيل الصيفية لمزارعي الشرقية

بقرية جميزة بني عمرو ..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وشدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم ندوة ارشادية عن الآفات التي تصيب المحاصيل الصيفية لمزارعي قرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، في حضور الدكتور حاتم الشناف معهد بحوث وقاية النبات، والمهندس احمد العساسي مدير عام المكافحة الحقلية بالمديرية، وعدد من مهندسي الارشاد والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن دودة الحشد الخريفية والآفات التي تصيب المحاصيل الصيفية مثل مكافحة دودة الحشد الخريفية وآفات القطن الأولى وظاهرة الهياج الخضري في محصول القطن وكيفية علاجها وظاهرة الربط المبكر وهي توقف النبات عن النمو ويحدث له تقزم ويكون علاجها تقليل فترات الري وإضافة الأسمدة اللازمة وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.