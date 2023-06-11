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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التضامن ومجلة "حُماة الأرض" تطلقان مسابقة تكريمًا للمؤسسات ذات الإنجازات المستدامة

وزيرة التضامن رئيس
وزيرة التضامن رئيس مجلس إدارة  مجلة "حماة الأرض "

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ومجلة "حُماة الأرض" مسابقة "درع حُماة الأرض"؛ تكريمًا للمؤسسات ذات الإنجازات المستدامة على أرض الواقع، وذلك إيمانًا منهما بما يلعبه القطاعُ الخاصُّ والمؤسساتُ المختلفةُ من دور ذي أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

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جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ريهام فاروق رئيس مجلس إدارة  مجلة "حماة الأرض"، والتي أشادت  بالرعاية المعنوية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي  بمجلة حماة الأرض؛ تقديرًا لدورها المهم في نشر الوعي بالقضايا المستدامة، وسعيها إلى تحقيق العديد من الأهداف المشتركة بينها وبين الوزارة، التي من أهمها:


1- حقوق "الأولى بالرعاية" في التنمية المستدامة.


2- الاستثمار في الكوادر البشرية.


3- دعم المرأة الريفية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.


4- الحفاظ على الموارد "والإنتاج والاستهلاك الأمثل"؛ لأجل حقوق الأجيال القادمة وحمايتها من الفقر.


5- التنمية الاقتصادية ومساعدة المشروعات متناهية الصغر.


6- حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة.


7- جهود الاستعداد والاستجابة للأزمات البيئية والكوارث الطبيعية.
 

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