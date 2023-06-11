استقبال 521216 طن قمح بصوامع وشون الشرقية حتى اليوم

وإنتظام التوريد بجميع المراكز..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٩٥طن و ٥٨٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢١٢١٦ طن و ٢٧٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية .

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلي ضرورة سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة لافته إلي إن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.