المطورون العرب تعتمد دراسة القيمة العادلة لعامر سوريا تمهيداً لبيعها

اعتمدت شركة المطورون العرب القابضة، دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة عامر سوريا "تابعة" محل البيع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الدراسة معدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت."

وكانت المطورون العرب القابضة، قررت تعيين استشاريين (ماليين - قانونيين) لتقييم العرض المقدم من شركة الجودي للمقاولات لشراء كامل حصة الشركة برأس مال شركة عامر سوريا المحدودة المسؤولية، في حدود 18 مليون دولار.

يشار إلى أن "المطورون العرب القابضة" سجلت صافي ربح بلغ 15.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 8.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 255.73 مليون جنيه، مقابل 186.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري لتحقق 73.76 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.57 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.