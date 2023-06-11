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الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محمود فوزي: لا انتخابات رئاسية مبكرة.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الخوار الوطني، إن هناك ظن من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في ٣٠ - ٦ وهذا أمر مخالف طبقا للدستور المصري.

وأضاف فوزي خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسي، العامة المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات أنه طبقا للدستور الحالي فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقا للمادة ٢٤١ مكرر من الدستور خلال ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية .

وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في ٢ أبريل ٢٠١٨ .

وأردف المستشار محمود فوزي أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيح والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي ٦ سنوات.

الجريدة الورقية