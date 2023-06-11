عاجل.. إصابة 19 جنديًا إسرائيليًا في انقلاب حافلة

انقلبت حافلة في صحراء النقب، كانت تقل 19 جنديًا إسرائيليًا، أسفر الحادث عن إصابة جميع الجنود.

وذكرت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن الجنود الـ 19 أصيبوا بجراح مختلفة.

يذكر أن 12 جنديًا إسرائيليًا شارك في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي".

وأوضح مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين، تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب.

ولفت المصدر، إلى أن المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، تعرف الجنود المغاربة على تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال.

وقال مسئولون مغاربة، إن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.