سفير الكويت بالقاهرة يشيد بتميز الجالية المصرية

أكد السفير الكويتي، غانم صقر الغانم، أن التعاون بين البلدين الشقيقين مصر والكويت يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

وأعرب السفير الكويتي، غانم صقر الغانم عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت.

وأشار السفير الكويتي، إلى أن الجالية المصرية تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت عددا وأكثرهم تميزًا، وأن الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التي أسهمت ولاتزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، وذلك في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قد أكدت على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم، مثمنة الجهود التي يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات المتواجدين فيها، والتي ساهمت بشكل واضح في توطيد العلاقة بين مواطنينا ودولتهم.

ودعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المشاركين في اللقاء للتسجيل والمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، هذا المؤتمر الذي يمثل صوتا وانعكاسا لمواطنينا في الخارج، سيستهدف في نسخته الجديدة عددا من المحاور الهامة وهي المحور الاقتصادي والمحور الاستثماري، وكذلك محور خاص بالحوار الوطني وسياسات الدولة، ومحور آخر خدمي، من خلال عدد من الجلسات المهمة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما سيتم الإعلان عن كافة النتائج التي تحققت نتيجة للمؤتمر السابق.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.