الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

"كيما" تكشف حقيقة اهتمام القابضة الإماراتية بشراء 25% من أسهمها

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في بيان للبورصة  حول ما تردد بشأن تابعة للقابضة الإماراتية مهتمة بشراء 25 % من كيما، إنه لم يرد إليها أية معلومات أو بيانات تشير إلى اهتمام القابضة الإماراتية بالشراء.

 

وحققت الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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