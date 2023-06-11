ضبط مريض نفسي أنهى حياة والده في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأحد، المتهم بإنهاء حياة والده بدائرة مركز صان الحجر، بآلة حادة، وذلك لإصابته بنوبة نفسية حادة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى صان الحجر المركزي، بوصول المدعو "زكي. م. ع" 67 عاما، مقيم بناحية كوبري سليم بدائرة مركز صان الحجر، جثة هامدة، إثر إصابته بآلة حادة.

توصلت التحريات الأولية، إلى نجل المجني عليه مرتكب الحادث ويدعى علاء، ويعاني من مرض نفسي، وله تاريخ مرضي مسبق في عدد من المستشفيات.

وتبين من التحريات، أن أسرة الجاني كانت تقيده ليلا، خوفا من ايذائهم أو إيذاء الجيران، ويوم الحادث تعدى على والده حال الاطمئنان عليه مستخدما آلة حادة، أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الابن المتهم، والسلاح المستخدم في الحادث،، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.