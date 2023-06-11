الميداني يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

استعرض أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح و رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا و التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة لضمان ظهورها على الوجه الأكمل.

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و حرص أحمد سمير الميداني على متابعة كافة التطورات مع رؤساء و أعضاء اللجان المنظمة قبل انطلاق بطولة إفريقيا للسلاح بمصر و مناقشة الجهاز الإداري في كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظاة الأولى بالمطار و مرورًا بالانتقالات و الإعاشة و التدريب و حتى المغادرة.

و يأتي الاهتمام ب بطولة إفريقيا للسلاح بمصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضي و السياسي بالقارة الإفريقية و المتابعة الدقيقة و المستمرة لعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح و نائب رئيس الاتحاد الدولي.

و أكد أحمد سمير الميداني بأنه قام بالتواصل مع علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد، لتوفير الأوقات المناسبة لتدريب اللاعبين بمنتخب مصر للسلاح مع أيمن غنيم المدير الإداري و لتوفير التوقيتات المناسبة لباقي الفرق المشاركة.

و أختتم أحمد سمير الميداني تصريحاته بأنه حرص على الإطمئنان على جاهزية الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية و النفسية ل منتخب مصر مع عرض كافة التفاصيل على عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح و نائب رئيس الاتحاد الدولي.

يذكر أن بطولة إفريقيا للسلاح ستقام للأسلحة الثلاث في منافسات الرجال و السيدات فردي و فرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو في صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر .

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الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة الخطة القادمة قبل بطولة إفريقيا

الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة الخطة القادمة قبل بطولة إفريقيا

وكان عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، قد اجتمع مع الفريق الأولمبي لسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة في حضور المديرين الفنيين والمدربين واللاعبين.

وقام الحسيني بالاجتماع بكل فريق بشكل منفرد وذلك من أجل مناقشة الخطة النهائية قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر وبطولة العالم في إيطاليا .

وأكد عبد المنعم الحسيني خلال الاجتماع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد كما حرص على الاستماع لكافة الآراء سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وشهد الاجتماع التحدث عن الأهداف النهائية للمشاركة الأولمبية وأيضا أهداف المرحلية وصولا لمرحلة المنافسة في أولمبياد باريس 2024.

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