9625 طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في مادة الجغرافيا 

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بتفقد أداء الطلاب لامتحانات الثانوية الأزهرية، داخل معهد فتيات زفتى الأزهري، وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.



وتابع المحافظ أداء الطلاب لمادة الجغرافيا، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يؤدي اليوم ٤٩٢٦ طالب في الشعبة الأدبية الامتحانات داخل 388 لجنة ويستكمل غدا 4699 طالب في الشعبة العلمي أداء مادة الاستاتيكا داخل 288 لجنة.



وفي ذات السياق تفقد المحافظ يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة زفتى وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق غدا وحتى 13 يوليو القادم، موجهاً رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوى في محيط المدارس واستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين.



وأطمئن رحمي على توافر كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابع الموقف لحظة بلحظة.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية، ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة عامة، منها ٥٧ لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و٥٩ لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.