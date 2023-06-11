سكرتير عام البحر الأحمر يقدم واجب العزاء لوالد الشاب الروسى

نائبا عن محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى قدم اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة واجب العزاء لوالد الشاب الروسي الذى تعرض منذ يومين لحادث هجوم سمكة القرش، هذا وقد واسي بنداري الوالد لفقدانه ابنه داعيا المولي عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان.

وفي ذات السياق عرض السكرتير العام للمحافظة عليه كافة سبل المساعدة بعد ان نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الحارة مؤكدا علي ان مثل هذه الحوادث العارضة والنادرة الحدوث لن تعكر صفو العلاقة الروسية المصرية .

واضاف بنداري بأن محافظة البحر الأحمر قامت بعملية تمشيط للشواطئ بدءً من الجونة شمالاً وحتي منطقة مكادي جنونا ، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخري ، مضيفاً بأن عملية التمشيط تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من حماية الشواطئ والمحيمات وغيرها .

من جانبه اكد والد الفقيد ان ما اصاب ابنه هو قضاء وقدر ويحدث في جميع انحاء العالم مشيداً بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة ويرفض ان يتم المتاجرة بالحادث حيث انها ليست المرة الاولي التي يزور فيها المدينة ، كما قدم الشكر الي سكرتير عام المحافظة الذي على زيارته لتقديم واجب العزاء ممتنا لاهتمامهم ورعايتهم .

وقال فيكتور فوربوف القنصل العام الروسي إن الموضوع حادث عارض وان مثل هذه الحوادث تحدث بجميع دول العالم الساحلية والشاطيئية .

حضر واجب العزاء فيكتور فوربوف القنصل العام الروسي بالغردقة وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الاحمر