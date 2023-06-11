"أفريقيا يا أهلي".. جماهير القلعة الحمراء تدعم الفريق قبل نهائي الوداد

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلا فى العاشرة مساء اليوم على الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وقبل انطلاق المباراة بساعات قليلة تدشن جماهير القلعة الحمراء هاشتاج "يلا ياأهلي"، "أفريقيا يا أهلي"، دعمًا للفريق للتتويج بالبطولة العاشرة .

ويسعى الأهلى للتتويج بالأميرة الأفريقية الليلة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على نفس الملعب.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي من الفريق الثأر الكروي بعدما خطفت الوداد النسخة الماضية البطولة من الأهلي على نفس الملعب، وفي ذات الصدد، تدعم الجماهير الحمراء الأهلي اليوم أمام نادي الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بكلمات تشجيعية للتتويج بالبطولة الحادية عشر في تاريخ النادي الأهلي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الوداد× الأهلي – الساعة 10 مساء على قناتي Arryadia TNT HD وbeIN Sports

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

الكيان الصهيوني× كوريا الجنوبية- الساعة 8:30 مساء

أوروجواي× إيطاليا- الساعة 12 منتصف الليل

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي (فاصلة تفادي الهبوط)

سبيزيا ×هيلاس فيرونا- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

اتحاد بن قردان× اتحاد تطاوين- الساعة 6:30 مساء

الأولمبي الباجي× الصفاقسي- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

فنار بخشة× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 9:45 مساء