رئيس الأوبرا ينعى الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الدكتورة ماجدة صالح اول باليرينا مصرية، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض .

وقال رئيس الاوبرا، ان الراحلة احدى رائدات فن الباليه المصرى ، مشيرا الى اسهاماتها المتعددة فى هذا المجال وتمثيلها الوطن فى العديد من المحافل الدولية الى جانب مشاركتها بفاعلية فى اثراء الحياة الثقافية المحلية ، واكد ان مشاركتها فى اولى العروض المتخصصة عام 1966 اتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه فى مصر ، وقدم العزاء لأسرتها وأصدقائها داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

جدير بالذكر ان ماجدة صالح، أول عارضة باليه مصرية ، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958.

حصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" ، نالت بعده وسام الاستحقاق ، شاركت فى العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها خلال سبعينيات القرن الماضي .