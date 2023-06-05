"صحة الشيوخ" توصى بخطة لاستغلال 25 غرفة خالية بمستشفى أسوان التخصصى

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران اجتماعا اليوم وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلى الحكومة، لاستكمال مناقشة:الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن: توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

وقال النائب أحمد القناوى مقدم الاقتراح برغبة، أنه يبلغ تعداد سكان محافظة أسوان، وفقا لإحصائيات السكان عام 2020 حوالى مليون و600 ألف نسمة، بالإضافة إلى الكثير من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين فى المحافظة من أبناء القارة الإفريقية، وهؤلاء يعتمدون فى تلقى خدماتهم الصحية، بالإضافة لزوار المدينة من السياح، بشكل رئيس على عدد محدود من المستشفيات، لعل أبرزها مستشفى أسوان الجامعى والمستشفى التخصصى بمدينة الصداقة الجديدة، بجانب بعض المستشفيات الخاصة والمتخصصة مثل معهد الأورام ومستشفى مجدى يعقوب لجراحات القلب، وأن أسوان محافظة طولية، وتتركز الخدمات فيها فى عاصمة المحافظة، مدينة أسوان، التى تبعد ما يقارب الساعة والنصف عن مركز إدفو وقرى المركز، وثلاث ساعات عن مركز ومدينة أبو سميل، بالإضافة لعدم وجود مستشفى عام بمحافظة أسوان منذ إنشاء كلية الطب بجامعة أسوان بالقرار الجمهورى رقم (200) لسنة 2013، ونقل تبعية المستشفى الرئيس بالمحافظة لوزارة التعليم العالى.

كما أوضح مقدم طلب الإحاطة، أن المستشفى التخصصى بمنطقة الصداقة، توفر سكن لحوالى 90 طبيب وطبيبة مغتربين عن المدينة، بخلاف أطقم التمريض المغترين، الذين وصل عددهم لـ 55 ممرضا وممرضة، وهذا يشكل جزء لا بأس به من إمكانيات المستشفى، التى تحتاج لتوسعات كبيرة لمواجهة واستيعاب الاحتياجات المتزايدة على خدماتها.

وطالب النائب أحمد القناوى، بتـوفير سكن للأطباء والممرضين المغتربين، خـارج حـرم المستشفى، علـى أن يكـون فـى مكان قريـب منـهـا قـدر المستطاع، واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية.

وأيد النائب الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، طلب مقدم طلب الإحاطة بضرورة توفير سكن للأطباء والممرضين يكون قريب واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية، وهذا سيؤدى إلى زيادة فـى قــدرة المستشفى علـى اسـتيعاب احتياجـات مرتاديهـا، وحتـى يستفيد الأهـالـى بكافـة غـرف المستشفى فى الخدمات العلاجيـة.

واقترح الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن يـتم نقـل مـحـل إقـامتهم إلـى مبنـى مسـتقل بجـوار المستشفى حتى يثنى للأطباء تأديةعملهم بسهوله ويسر.

وقال ممثل وزارة الصحة والسكان أن محافظة أسوان يتم الآن نقل تبعيتها من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى التأمين الصحى الشامل ونقوم بتوفير كل المستلزمات التى تحتاجها المستشفيات اما بالنسبة لسكن الأطباء والتمريض فقد كان فى مستشفى الصداقة بجانب الجامعة

وأضاف ممثل الحكومه أن أثناء جائحة كورونا اصبح المستشفى للعزل وكان يقيم بها الأطباء والممرضين وجاءنا موافقة من المحافظ لشراء هذه العمارة، وجاءت الموافقة للتبعية الصحية ولا يوجد أية مشاكل فى الإجراءات وسيتم نقل كل الأصول بالتبعية من التأمين الصحى إلى الرعاية الصحية.

وأكد ممثل وزارة الصحة أنه جار رفع كفاءة السكن فى كل المحافظات طبقا للأكواد الجديدة للوزارة وسيتم التواصل مع الدكتور أحمد السبكى لإيجاد حل سريع بشكل مؤقت لحين انهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل التبعية.

وأوصت اللجنة المشتركة بـتكليف هيئة الرعاية الصحية بسرعة إنهاء اجراءات نقل التبعية، واستلام المقر الخاص بسكن الأطباء وسداد المقابل للمحافظة مع موافاة اللجنة بما تم فى هذا الخصوص،وموافاة اللجنة بالخطة الموضوعة لاستغلال 25 غرفة التى تم اخلاءها فى مستشفى أسوان التخصصى (الصداقة) مع تحديد موعد التشغيل.