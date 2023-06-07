الأقصر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات حالة الطقس

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال محسن الشامي مدير ادارة الازمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، إنه طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يُشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة تنفيذا لتكلفيات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأشار إلى أن التقرير تضمن احتمالية تعرض البلاد إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023 إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة بدايةً من يوم الخميس 8 يونيو حتى يوم الجمعة 9 يونيو على ذات المناطق بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية وسيناء وجنوب البلاد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية تمتد خفيفة على القاهرة والوجه البحري ورعدية أحياناً على بعض المناطق.

وأكد أنه تم رفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة والرياح المحملة بالأتربة..

واهابت الادارة العامة للأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والكوارث بمحافظة الأقصر بالسادة المواطنين الحذر واتخاذ كافة سبل الوقاية وطالبت المواطنين بالاتي :

عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية وتغطية اليدين وارتداء اغطية رأس بيضاء أو فاتحة اللون اذا اضطررت للخروج.. وابحث عن الظل

تخفيض المجهود البدني قدر الامكان

عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية

كما اهابت بضرورة إخلاء السيارات من:

1- المواد القابلة للاشتعال.

2- زجاجات الكحول .

3- المشروبات الغازية.

4- اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.

5- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

6- تجنب السفر بالسيارة في فترة الظهيرة واثناء نشاط الرياح المحملة بالاتربة خاصة علي الطرق الصحراوية.