توقعات بعودة نهر دنيبرو لطبيعته بعد تدمير سد كاخوفكا

بعد فيضان هائج شهدته المناطق على جانبي نهر دنيبرو إزاء تدمير سد كاخوفكا في الأسبوع الماضي، أعلن مسؤول محلي في خيرسون، الموال لروسيا، عن توقعاته بأن يعود منسوب المياه في الرافد الجنوبي للنهر إلى مستواه الطبيعي بحلول 16 يونيو.



وأغرقت الفيضانات البلدات والقرى الواقعة أسفل سد نوفا كاخوفكا، وحاصرت السكان وجرفت منازل بأكملها على جانبي نهر دنيبرو، الذي يفصل إقليم خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا عن القسم الجنوبي الذي تسيطر عليه القوات الروسية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال فلاديمير سالدو، الذي يرأس الجزء الذي تسيطر عليه روسيا، إن منسوب المياه في نوفا كاخوفكا، البلدة المجاورة للسد على جانب المصب، انخفض الآن بمقدار 3 أمتار من ذروة يوم الثلاثاء.

وأضاف "بدأ ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع".

إجلاء آلاف السكان خوفًا من الفيضانات



وذكر في وقت متأخر اليوم السبت أنه تم إجلاء ما يقرب من 7000 شخص من مناطق نوفا كاخوفكا التي غمرتها الفيضانات، من بينهم 323 طفلا، بينما تم نقل 77 شخصا إلى المستشفى.

وقال إن الحسابات الأولية التي أجرتها شركة روس هايدرو الروسية للطاقة الكهرومائية تشير إلى أن نهر دنيبرو سيعود إلى مساره المعتاد أسفل محطة كاخوفكا للكهرباء التي دُمرت الآن بحلول 16 يونيو.

كما اتهم سالدو أوكرانيا بقصف ملاجئ مؤقتة للنازحين بسبب الفيضانات، قائلا إن امرأة لقيت حتفها نتيجة الهجمات.

ونشر صورة لمبنى مدمر قائلا إنه فندق.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الأنباء المتعلقة بالقصف.

وفي سياق متصل، أنقذت وحدات الطوارئ الروسية 1736 شخصا من بينهم 165 طفلا في منطقة خيرسون عقب التدمير الذي طال محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وأدى إلى فيضانات كبيرة في المنطقة.

وجاء في بيان "منذ بدء عملية الإنقاذ، أنقذت الطوارئ الروسية 1736 شخصا، من بينهم 165 طفلا.. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6026 شخصا، من بينهم 235 طفلا.. وقد سلمت وزارة الطوارئ الروسية حوالي 75 طنا من المواد الغذائية و30 طنا من علب المياه (للشرب)".

وأضاف البيان "في خزان كاخوفكا، يستمر منسوب المياه في الانخفاض. ويساعد عناصر وحدات الطوارئ على ضخ المياه باستخدام معدات الضخ. في نوفايا كاخوفكا تم ضخ حوالي 49 ألف متر مكعب".

وشارك نحو 795 عنصرا من خدمات الطوارئ في عمليات إصلاح الأضرار التي نجمت عن الكارثة.

إلى ذلك أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن منسوب المياه بمدينة، نوفايا كاخوفكا، انخفض بنحو 3 أمتار إلى 7 أمتار، مضيفا أنه بدأت عمليات ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أناتولي سوبرونوفكسي، الخميس الماضي، أن تدمير محطة "كاخوفسكايا" أسفر عن غرق 14 ألف منزل في 15 تجمعا سكنيا بمنطقة خيرسون. وأضاف أن عملية إجلاء الناس من المناطق المنكوبة لا تزال مستمرة.

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