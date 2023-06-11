أطلقوا كلابهم ورشقوهم بالحجارة.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على مواطنين فلسطينيين، في محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق روسيا اليوم.

وقال شهود عيان إن مستوطنين أطلقوا كلابهم صوب المواطنين ورشقوهم بالحجارة، وسط مدينة الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رشوا غاز الفلفل على الفلسطينيين؛ ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات إغماء.

وفي منطقة "مسافر يطا" النائية المُهدد أهلها بالتهجير القسري، اعتدى مُستوطنون بالضرب على شاب، أثناء رعيه الأغنام؛ ما أدى إلى إصابته برضوض.

