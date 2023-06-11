فعاليات تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة بطور سيناء

في اطار اهتمام الدولة بصحة ولياقة المرأة المصرية يتم تنفيذ المشروع القومي لرياضة المرأة بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل العاب ( كرة القدم - الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية ) ويستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجاني.

وتشجع الوزارة المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة في "المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة"، من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، ومشاركتهم كذلك في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة بمدينة طور سيناء.

وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و توجيهات محمد فتحي وكيل وزارة الشباب و الرياضة بجنوب سيناء.

واشار وكيل وزارة الشباب بجنوب سيناء، إن المشروع يهدف إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 عاما فما فوق لرفع كفاءتهن البدنية ، وممارسة مجموعة من الأنشطة مثل : اللياقة البدنية - كرة اليد - الكرة الطائرة - تنس الطاولة - عروض رياضية - كاراتيه – والمشى الرياضي.