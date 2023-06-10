تسريب مواصفات Google Pixel 8 Pro.. مستشعر كاميرا أكبر وأكثر قدرة

يمكن أن يتميز Pixel 8 و 8 Pro ببعض ترقيات الكاميرا البارزة. الكتابة لصالح Android Authority، تقول المسربة Kamila Wojciechowska، التي تتمتع بسجل قوي عندما يتعلق الأمر بتسريبات Pixel، إن زوج Google القادم من الهواتف المتطورة سيحتوي على مستشعرات Samsung ISOCELL GN2. هذا هو نفس المستشعر الموجود في Galaxy S22 و S23.

والأهم من ذلك، إنها ترقية مهمة على ISOCELL GN1 التي استخدمتها Google منذ Pixel 6. إن GN2 أكبر جسديًا وقادر على التقاط 35 بالمائة من الضوء أكثر من سابقتها، مما يجعلها أفضل أداء في الإضاءة المنخفضة.

كما أنه يدعم المزيد من الميزات الحديثة، بما في ذلك التقاط الفيديو بدقة 8K / 30 إطارًا في الثانية و Staggered HDR. يمكن أن تستخدم Google الخيار الأخير لتقليل الظلال في صور HDR.

وفقًا لـ Wojciechowska، سيأتي كل من Pixel 8 و 8 Pro مع GN2. ومع ذلك، ورد أن الرائد في Google سيحزم أيضًا بعض الترقيات الحصرية. سيحتوي Pixel 8 Pro على مستشعر وقت طيران جديد من شأنه تحسين أداء التركيز التلقائي، والأهم من ذلك، مستشعر أكثر حداثة للكاميرا فائقة الاتساع.

يقال إن Google تخطط لاستخدام مستشعر Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الذي يعمل على تشغيل الكاميرا الأساسية Pixel 7a، ليحل محل هاتف Pixel 7 Pro القديم بدقة 12 ميجابكسل IMX386. الأول هو ضعف حجم سابقه تقريبًا ويجب أن ينتج صورًا أفضل بكثير.

يلاحظ Wojciechowska أن إصدار Pixel 8 Pro الذي تختبره Google حاليًا لا يأتي مع وضع ماكرو، على الرغم من أنهم يقترحون أن هذا لا يعني أن الإصدار النهائي لن يأتي مع هذه الميزة. سيستمر هاتف Pixel 8 في استخدام IMX386 ولكنه قد يقدم عدسة ذات مجال رؤية أوسع لأولئك الذين يرغبون في التقاط المزيد من المشهد في وقت واحد.

يقول Wojciechowska إن الكاميرات selfie و telephoto في Pixel 8 و 8 Pro لم تتغير عن تلك الموجودة في Pixel 7 و 7 Pro. أخيرًا، لاحظوا أن مستشعر مقياس الحرارة المشاع لجهاز Pixel 8 Pro لن يستخدم للتصوير الفوتوغرافي.

وبطبيعة الحال، تخطط Google أيضًا لترقيات البرامج. وبحسب ما ورد ستقوم الشركة بتحديث تطبيق الكاميرا الخاص بها للسماح لمستخدمي Pixel بتحديد مدى قوة تأثير bokeh عند استخدام وضع الفيديو Cinematic. بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل ميزة الشعلة التكيفية الجديدة على ضبط إخراج وحدة فلاش الهاتف ديناميكيًا لمنعها من التعريض الزائد للصور.

بالنظر إلى أن Google لديها تاريخ من التمسك بمستشعر الكاميرا نفسه لعدة أجيال من Pixel، فمن المشجع معرفة أن Pixel 8 و 8 Pro يمكن أن يتميزوا بأجهزة كاميرا جديدة أكثر قدرة.

لقد قامت Google بالكثير من خلال برنامجها الحسابي، ولكن لا يوجد سوى الكثير من التحسينات المرئية التي يمكنك إخراجها من مستشعر الكاميرا دون استخدام جهاز أكبر.