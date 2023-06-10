مايكروسوفت تضيف الدردشة الصوتية AI إلى Bing على سطح المكتب

يمكنك الآن التحدث إلى Bing على سطح المكتب، ويمكنه حتى قراءة ردوده عليك بصوت عالٍ. أطلقت مايكروسوفت Microsoft دعمًا صوتيًا لبرنامج chatbot الخاص بمحرك البحث على Edge لأجهزة الكمبيوتر، والذي يتم تشغيله بواسطة تقنية GPT-4 الخاصة بـ OpenAI.

كتب عملاق التكنولوجيا في أحدث ملاحظات إصدار معاينة Bing: "نعلم أن العديد منكم يحبون استخدام الإدخال الصوتي للدردشة على الهاتف المحمول". أصبحت الميزة متاحة لأول مرة على روبوت الدردشة AI من Bing لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. أصبح الآن متاحًا أيضًا على سطح المكتب - ما عليك سوى النقر على أيقونة الميكروفون في مربع Bing Chat للتحدث إلى الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدعم الميزة اللغة الإنجليزية واليابانية والفرنسية والألمانية والماندرين في الوقت الحالي، لكن مايكروسوفت تقول إن دعم المزيد من اللغات في الطريق. بالإضافة إلى قدرته على طرح أسئلة Bing ببساطة عن طريق التحدث، فإن chatbot يدعم الآن أيضًا إجابات تحويل النص إلى كلام ويمكنه الرد على أسئلتك بصوته الخاص. اقترحت مايكروسوفت Microsoft "باستخدام الإدخال الصوتي ، اسأل Bing Chat،" ما هي أصعب لغة تعرفها؟ " ونعم، ستكون قادرة على الرد.

كما تلاحظ The Verge، قدمت مايكروسوفت Microsoft دعمًا صوتيًا لـ Bing Chat على سطح المكتب بعد فترة وجيزة من إعلانها أنها تقتل تطبيق Cortana المستقل لنظام التشغيل Windows، والذي يعمل كمساعد صوت، في وقت لاحق من هذا العام. في إعلانها في ذلك الوقت، أشارت Microsoft إلى أنه سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى "ميزات الإنتاجية القوية في Windows و Edge، والتي زادت من قدرات الذكاء الاصطناعي." على وجه الخصوص، ذكرت Bing Chat و Microsoft 365 Copilot، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى داخل تطبيقات الشركة.