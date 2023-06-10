محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء".. غدا

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، غدا الاحد ، محاكمة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين غيابيا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء.

تفاصيل محاكمة بمتهم بمجلس الوزراء

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء ضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وقد نسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

سقوط البلوجر آية إيهاب في قبضة الامن

كما قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر آية إيهاب وشريكها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات ، وذلك بعد رفض استئنافهما على قرار حبسهما.

وقد وجهت جهات التحقيق للمتهمان ، تهمة حيازة 860 طربة من الحشيش، بقيمة تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وتم العثور على تلك الكمية داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

فضلا عن قيام المتهمان بترويج المخدرات وكانا يتعاونان في ذلك مع شخص آخر.

وكانت البداية بالقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي رامي.أ، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وقد كشفت التحريات الأمنية، عن الواقعة بقيام المتهمة آية إيهاب بلوجر بالاتجار في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

انتقلت قوة من رجال المباحث علي الفور مكان الواقعة ، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلوجراما، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.